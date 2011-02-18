Количество зарегистрированных преступлений в Приморье за год уменьшилось на 9,4%

В состав координационного совещания по обеспечению правопорядка в Приморском крае вошли новые представители. Среди них – военный прокурор Тихоокеанского флота, первый заместитель директора Юридического института Дальневосточного федерального университета, президент Адвокатской палаты Приморского края. Такое решение принял губернатор края Сергей Дарькин на очередном заседании Координационного совещания.

В ходе совещания участники проанализировали и дали оценку криминогенной ситуации в муниципальных образованиях Приморского края. В целом, оперативная обстановка на территории Приморского края характеризуется стабильным снижением преступности. За минувший год общее количество зарегистрированных преступлений уменьшилось на 9,4 процента.

Вместе с тем, проблемной ситуация остается в Партизанске, Артеме, Анучинском и Тернейском районах. В этих муниципальных образованиях главам совместно с территориальными подразделениями правоохранительных органов необходимо усилить профилактику правонарушений и преступлений, проработать вопросы по локализации угроз безопасности и кризисных ситуаций криминогенного характера, а также обратить особое внимание на воспитательную работу с молодежью.

Еще одной важной темой заседания стала оценка совместной деятельности правоохранительных, контрольно-надзорных органов и органов исполнительной власти Приморского края по пресечению правонарушений в рыбной отрасли. Так, за минувший год организовано и проведено 48 рейдов межведомственных оперативных групп, направленных на пресечение и предупреждение преступлений в рыбной отрасли. 160 административных правонарушений раскрыто и 6 уголовных дел будет возбуждено в результате природоохранных мероприятий на реках Приморья, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.