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Особый противопожарный режим ввели в Хасанском районе Приморья
Еще в одном муниципалитете Приморья – в Хасанском районе – в пятницу, 18 января, введен особый противопожарный режим.
Таким образом на сегодняшний день режим ОПР действует в четырех муниципалитетах Приморья: Уссурийском городском округе, Партизанском, Октябрьском и Хасанском районах. Также с 11 января решением краевой КЧС под руководством Губернатора Олега Кожемяко в 19 муниципалитетах Приморья объявлено открытие пожароопасного сезона на части земель лесного фонда,сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
По данным краевого департамента лесного хозяйства, сейчас в Хасанском районе действует один лесной пожар, оставаясь в статусе «локализован». В его тушении задействованы 25 сотрудников Приморской авиабазы и восемь представителей МЧС, девять единиц техники. Также привлекли арендаторов лесных участков и представителей национального парка «Земля леопарда».
Введение противопожарного режима ведет к увеличению наказаний за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Так, административная ответственность для физических лиц, которая в обычной ситуации составляет от 1,5 до 3 тысяч рублей, увеличивается до 4-5 тысяч. Для должностных лиц – в обычной ситуации от 10 до 20 тысяч рублей, в условиях противопожарного режима – 20-40 тысяч рублей, для юридических – увеличивается с 50-200 тысяч рублей до 300-500 тысяч рублей.
Напомним, по поручению Губернатора Приморья Олега Кожемяко в крае усилена работа муниципалитетов по защите от пожаров. На территориях убирается мусор, проводится ревизия сил и средств пожаротушения. Сформированы 259 сводных отрядов спасателей совместно с МЧС – это группировка по защите края от природных пожаров.
Сообщить о пожаре можно по единому телефону: 112, воспользовавшись «прямой линией» лесной охраны: 8 (800) 100-94-00, или бесплатным мобильным приложением «Берегите лес».
Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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