В Приморье женщина пыталась передать наркотики своему сожителю в изолятор

Масло каннабиса было расфасовано по пакетикам и спрятано в еде, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе прокуратуры Приморского края

Хорольским районным судом вынесен приговор жительнице с. Хороль, 1987 г.р., которая осуждена за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере.

Как установлено в судебном заседании, фигурантка пыталась сбыть наркотические средства лицу, который содержался в изоляторе временного содержания ОМВД России по Хорольскому муниципальному району.

Узнав, что в ИВС этапировали ее сожителя, она решила передать ему наркотики. С этой целью женщина расфасовала в пакетики хранившееся у нее дома в тайнике масло каннабиса (гашишное масло), а затем спрятала их в продукты питания в жареной рыбе и рисовой каше с мясом. «Передачку» она оформила на имя знакомого ее сожителя, который содержался вместе с ним в изоляторе.

После этого продуктовый набор со спрятанными там наркотиками фигурантка передала сотрудникам ИВС, которые и обнаружили в нем запрещенные к обороту средства (общей массой около 7,5 гр), расфасованные в 8 полиэтиленовых свертков.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и признал подсудимую виновной в совершении инкриминированного преступления, назначив ей за содеянное 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.

Иван КРЫШАН.