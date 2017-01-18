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В Приморье таможенник осужден за получение взятки в 20 тысяч рублей

18 Января 2017, 16:00 | Приморье

С учетом позиции государственного обвинителя Приморской транспортной прокуратуры суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей.

Всего таможенник незаконно получил 20 тыс. рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ДВТПИ

Мировым судьей г. Артема Приморского края постановлен обвинительный приговор в отношении бывшего инспектора Владивостокской таможни Дальневосточного таможенного управления, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 290, получение взятки, двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2, мелкое взяточничество УК РФ.

Судом установлено, что с марта по июнь 2016 года обвиняемый получал взятки за беспрепятственный ввоз товаров на таможенную территорию Таможенного союза и непривлечение граждан к административной ответственности.

С учетом позиции государственного обвинителя Приморской транспортной прокуратуры суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: таможня  взятка  УК  взяточничество 



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Комментарии

  • Псевдоним22:09, 18.01.2017#

    Суд уже вынес решение!!! Фамилию в студию, писака!!! А так статья ни о ком и профанация безликая!!!Новость говняная!!!

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