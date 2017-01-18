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В Приморье таможенник осужден за получение взятки в 20 тысяч рублей
С учетом позиции государственного обвинителя Приморской транспортной прокуратуры суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей.
Всего таможенник незаконно получил 20 тыс. рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ДВТПИ
Мировым судьей г. Артема Приморского края постановлен обвинительный приговор в отношении бывшего инспектора Владивостокской таможни Дальневосточного таможенного управления, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 290, получение взятки, двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2, мелкое взяточничество УК РФ.
Судом установлено, что с марта по июнь 2016 года обвиняемый получал взятки за беспрепятственный ввоз товаров на таможенную территорию Таможенного союза и непривлечение граждан к административной ответственности.
С учетом позиции государственного обвинителя Приморской транспортной прокуратуры суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей.
Приговор вступил в законную силу.
Иван КРЫШАН.
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Суд уже вынес решение!!! Фамилию в студию, писака!!! А так статья ни о ком и профанация безликая!!!Новость говняная!!!