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Жительница Приморья прописала у себя 17 человек

18 Января 2017, 15:30 | Приморье

За ее действие ей заплатили 64 тыс. рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

В Артеме вынесен приговор в отношении 34-летней местной жительницы, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ, фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или месту жительства.

В ходе расследования уголовного дела дознавателем отдела дознания ОМВД России по городу Артему установлено: в период с февраля по сентябрь 2016 года жительница Артема зарегистрировала в своем доме по месту пребывания 17 граждан Российской Федерации, которые фактически по месту регистрации не проживали.

Органом дознания доказана причастность жительницы Артема к совершению преступления. Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения, по существу.

Мировым судьей ей назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: штраф  УК  мошенничество  статья  резиновая квартира 



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