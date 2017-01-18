Жительница Приморья прописала у себя 17 человек

За ее действие ей заплатили 64 тыс. рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

В Артеме вынесен приговор в отношении 34-летней местной жительницы, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ, фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или месту жительства.

В ходе расследования уголовного дела дознавателем отдела дознания ОМВД России по городу Артему установлено: в период с февраля по сентябрь 2016 года жительница Артема зарегистрировала в своем доме по месту пребывания 17 граждан Российской Федерации, которые фактически по месту регистрации не проживали.

Органом дознания доказана причастность жительницы Артема к совершению преступления. Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения, по существу.

Мировым судьей ей назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.

Иван КРЫШАН.