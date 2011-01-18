Обошлось без травматического похмелья

С 15 по 30 декабря 2010 г. в Приморском крае был проведен второй этап комплексного оперативно-профилактического мероприятия «Сфера-Безопасность».

По планам УВД главный удар «Сфера» должна была нанести по незаконному обороту пиротехнических изделий, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и оружия самообороны. Судя по подведенным итогам, ей это вполне удалось. За две недели из оборота было изъято и не попало на рынок почти 400 тыс. штк различного рода «стрелялок» и «взрывалок» на сумму почти 4 млн рублей! За нарушение правил оборота пиротехнических изделий составлено 122 протокола об административной ответственности.

Кроме того, благодаря тщательным проверкам и принятым мерам профилактического характера, на территории края не допущено ни одного происшествия, связанного с применением травматического или газового оружия. При проведении операции были проверены 1647 объектов, развлекательного характера, 18 676 владельцев травматического оружия.

Как сообщили в пресс-службе УВД по Приморскому краю, «благодаря слаженной работе сотрудников праздничные дни в крае прошли спокойно, происшествий, связанных с нарушениями в сфере оборота и использования пиротехнических, взрывчатых изделий, а также травматического оружия, зафиксировано не было». Правда, выгорела одна квартира от фейерверка, но без жертв.