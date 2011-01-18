Депутат попался на афере

Администрация Дальнегорского городского округа обратилась в прокуратуру с просьбой привлечь к уголовной ответственности депутата думы округа Алексея ШАПОРОВА. В ходе реализации программы развития малого и среднего бизнеса было рассмотрено более 130 заявок от местных предпринимателей на получение разного рода грантов и субсидий из бюджета. В ходе заседания комиссии было установлено, что индивидуальный предприниматель Алексей ШАПОРОВ предоставил поддельные документы о якобы отсутствии задолженности перед бюджетом ДГО по договорам аренды, а подпись специалиста администрации, который их якобы выдал, скопирована. Это давало ему право на субсидии в размере 90 172 рубля. Администрация полагает, что действия по получению субсидии с использованием подложных документов содержат состав преступления.