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В Приморьее за время новогодних и рождественских каникул на производстве погибли два человека
18 Января 2011, 14:17 | Приморье
Всего же, как сообщает Госинспекция труда по Приморскому краю, от организации и предприятий края поступило четыре извещения о несчастных случаях, произошедших за 10 дней 2011 г.
Надо отметить, что прошлый год, с точки зрения производственного травматизма, выдался непростым. За 12 месяцев 2010 г. было зарегистрировано 164 тяжелых случая производственного травматизма, 55 из которых со смертельным исходом. Всего, по данным Приморской инспекции по труду, количество погибших работников за 12 месяцев составило 63 человека.
Автор: Ян Коноплицкий
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