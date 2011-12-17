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В Приморье при строительстве газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» испорчены пахотные земли

17 Декабря 2011, 18:05 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 9 декабря, ZRPRESS. В Приморском крае при строительстве газопровода оказался испорчен крупный участок пахотных земель. Работы велись без согласования со специальным уполномоченным государственным органом в области мелиорации земель. В отношении ООО «Стройгазконсалтинг – Трубопроводстрой-1» вынесено постановление о привлечении к административной ответственности.

На территории Кировского района Приморского края, в районе села Преображенка, специалистами земельного контроля Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выявлено грубое нарушение норм земельного законодательства при ведении строительных работ по возведению магистрального газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток».

ООО «Стройгазконсалтинг – Трубопроводстрой-1» самовольно, без согласования со специальным уполномоченным государственным органом в области мелиорации земель, вело строительство линии газопровода на землях сельскохозяйственного назначения. В результате несанкционированных работ оказался нарушен верхний плодородный слой на площади в 13,8 тысяч квадратных метров.

При рассмотрении дела об административном правонарушении объяснения законного представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено административное производство, не получены ввиду его неявки, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Автор: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по ПК и Сахалинской обл.
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