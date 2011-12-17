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Приморское ОАО «Тернейлес» оштрафовано за строительство мостов без согласования с рыбоохраной
ОАО «Тернейлес» оштрафовано на 400 тыс. руб. за строительство мостов через нерестовую реку Кема без согласования с органами рыбоохраны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Мосты возводились путем отсыпки размываемых грунтов поперек русловой части притоков Кемы. Нарушение было выявлено в результате проверки соблюдения законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов в период нереста тихоокеанских лососей на территории Тернейского, Кавалеровского, Ольгинского, Лазовского, Хасанского районов Приморского края.
На состоявшемся на днях межведомственном оперативном совещании с участием представителей контролирующих и правоохранительных органов под председательством Приморского межрайонного природоохранного прокурора было решено принять дополнительные меры по охране нереста, а также пресечению оборота продукции из уловов незаконно добытых тихоокеанских лососей.
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