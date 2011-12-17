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В Приморском крае обнаружено свыше 13 тонн потенциально опасной для здоровья рыбопродукции
Сотрудниками Приморской межрайонной природоохранной прокуратуры и Управления Россельхознадзора по Приморскому краю в посёлке Славянка выявлена крупная партия рыбной продукции неподтверждённого качества и безопасности. Продукция изъята из оборота. В отношении ЗАО Агропромышленный комплекс «Славянский-2000» возбуждено дело об административном правонарушении.
В ходе проведения контрольно-надзорного мероприятия в отношении расположенного на территории посёлка Славянка Хасанского района одного из предприятий холодильного хранения, специалистами прокуратуры и Россельхознадзора обнаружено13,2 тонн разносортной рыбопродукции, на которую полностью отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие прохождение продукцией ветеринарно-санитарной экспертизы и, соответственно, её безопасность для здоровья потребителей, отсутствуют удостоверения качества и безопасности,неизвестны даты выпуска продукции, а также кто является её производителем.
Так, проверяющими на морозильных складах обнаружено 6 тонн кеты, одна тонна молок лососёвых видов рыб, 5 тонн лососёвых голов, одна тонна анчоуса и свыше 200 килограммов горбуши.
В настоящее время вся продукция изъята из оборота, по данному факту Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю возбуждено дело об административном правонарушении.
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