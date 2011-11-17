На приморских рыбинспекторов пытался наехать китайский катер

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября, ZRPRESS. В первой половине ноября сотрудники Черниговского межрайонного отдела рыбоохраны Приморского теруправления Росрыболовства совместно с общественными инспекторами провели два рейда в центральной и приграничной зонах озера Ханка. Для осуществления проверок были использованы катер «Стрела-5М» и моторные лодки «Обь-3» и «Фишер-17».

В ходе первого рейда на расстоянии 15 км от государственной границы в российских водах были найдены 48 китайских ставных сетей общей длиной более 8,5 км. Как сообщили "ЗР" в пресс-службе Приморского теруправления Росрыболовства, участники рейда также обнаружили три быстроходных катера с гражданами КНР на борту. Когда российская рыбоохрана попыталась приблизиться к ним, катера, используя мощные подвесные моторы, на большой скорости ушли в сторону границы на китайскую территорию.

В ходе второго рейда на расстоянии 40 км от государственной границы в российских водах были обнаружены 30 китайских ставных сетей общей длиной 5,5 км. Неподалеку находилось два быстроходных катера с гражданами КНР на борту. При снятии сетей один из китайских катеров дважды пытался совершить наезд на моторные лодки инспекторов рыбоохраны. Благодаря профессиональной подготовке и грамотному управлению лодками наезда удалось избежать. Однако попытки задержать незваных «гостей» успехом не увенчались из-за существенной разницы в техническом оснащении.