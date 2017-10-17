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В Приморье фермер по документам построил ферму за крупную сумму
Фактическая стоимость оказалась почти в 40 раз ниже заявленной, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Сотрудники МВД России по Пожарскому району выявили факт мошенничества при получении субсидированных выплат. В ходе проверки полицейские установили, что 53-летний местный житель, являющийся главой крестьянского фермерского хозяйства, путем обмана завладел денежными средствами в сумме 14,6 млн рублей.
«Субсидии гражданин получил в рамках программы Приморского края «Развитие семейных животноводческих ферм» и был обязан в течение двух лет с момента получения последнего платежа отчитаться за целевое расходование полученных в рамках субсидирования денежных средств», - рассказали в пресс-службе краевого УМВД.
По мнению полицейских, по истечении времени фермер изготовил и передал фиктивные документы, свидетельствующие о строительстве животноводческой фермы на общую сумму более 15 млн рублей. Полицейскими установлено, что фактическая стоимость выполненных работ не превышает 400 тыс. рублей.
Следователями отдела МВД России по Пожарскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, мошенничество при получении выплат. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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