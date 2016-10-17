Во Владивостоке задержали местного жителя подозреваемого в краже машины

Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством, сообщили Деловой газете «Золотой рог», в пресс-службе УМВД России по г. Владивостоку.

В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение жителя краевого центра. Мужчина рассказал, что неизвестные путем свободного доступа тайно похитили его автомобиль Хонда Фит. Потерпевший оценил причиненный ущерб в 350 тыс. рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего, свидетелей. Установлено, что мужчина оставил свой автомобиль заведенным и с открытой дверью.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудники вневедомственной охраны задержали 22-летнего мужчину. В отделе полиции мужчина дал признательные показания.

В настоящее время принимается решение об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Устанавливается его причастность к ранее совершенным преступлениям.

Похищенная иномарка возвращена владельцу.

Иван КРЫШАН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.