Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Автовладелец во Владивостоке сам помог украсть свою машину
Во Владивостоке задержали местного жителя подозреваемого в краже машины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством, сообщили Деловой газете «Золотой рог», в пресс-службе УМВД России по г. Владивостоку.
В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение жителя краевого центра. Мужчина рассказал, что неизвестные путем свободного доступа тайно похитили его автомобиль Хонда Фит. Потерпевший оценил причиненный ущерб в 350 тыс. рублей.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего, свидетелей. Установлено, что мужчина оставил свой автомобиль заведенным и с открытой дверью.
В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудники вневедомственной охраны задержали 22-летнего мужчину. В отделе полиции мужчина дал признательные показания.
В настоящее время принимается решение об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Устанавливается его причастность к ранее совершенным преступлениям.
Похищенная иномарка возвращена владельцу.
Иван КРЫШАН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Автовладелец во Владивостоке сам помог украсть свою машину
- В Ханкайском районе 12 иностранцев нарушили миграционное законодательство
- Российские пограничники в Японском море открыли огонь по северокорейскому судну
- Жителя Приморья обвиняют в хранении и сбыте наркотиков
- В Приморье торговали правами на катера и лодки через Интернет
- В Приморье врача уволили за совет сходить в церковь вместо прививки от бешенства
- За попытку дать взятку житель Приморья получил 5 месяцев строго режима
- Водителя с поддельными водительскими правами остановили в Приморье
- Мужчина в Спасске-Дальнем предстанет перед судом за открытие казино
- В Приморье сотрудники МЧС спасли SUP-серферов с необитаемого острова
Новости раздела
- Автовладелец во Владивостоке сам помог украсть свою машину
- В Ханкайском районе 12 иностранцев нарушили миграционное законодательство
- Российские пограничники в Японском море открыли огонь по северокорейскому судну
- Жителя Приморья обвиняют в хранении и сбыте наркотиков
- В Приморье торговали правами на катера и лодки через Интернет
- В Приморье врача уволили за совет сходить в церковь вместо прививки от бешенства
- За попытку дать взятку житель Приморья получил 5 месяцев строго режима
- Водителя с поддельными водительскими правами остановили в Приморье
- Мужчина в Спасске-Дальнем предстанет перед судом за открытие казино
- В Приморье сотрудники МЧС спасли SUP-серферов с необитаемого острова
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Мы будем защищать депутатов "Партии Дела" всеми законными способами"
- Во Владивостоке за "серую зарплату" оштрафовали более 1000 предприятий
- Во Владивостоке одна из центральных улиц перекрыта из-за аварии
- Губернатора Владимира Миклушевского могут призвать в армию
- 50 работников одного из предприятий в Приморье объявили голодовку
- Приморцам не стоит предлагать взятку в патрульных автомашинах ДПС
- Стал известен размер материнского капитала на 2017 год
- Автовладелец во Владивостоке сам помог украсть свою машину
- Дальний Восток захватывают тараканы-мутанты
- Неправильный мед
осень. товарищи кто хочет путевку в лагерь?просьба сделать шаг вперед