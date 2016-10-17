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В Ханкайском районе 12 иностранцев нарушили миграционное законодательство
Из них 11 китайцев и один киргиз. Сотрудники подразделения по вопросам миграции отдела МВД России по Ханкайскому району провели профилактические мероприятия, направленные на выявление фактов нарушения миграционного законодательства, сообщили деловой газете «Золотой рог» в пресс-службе ведомства.
В ходе полицейских рейдов в Ханкайском районе выявлены 12 иностранных граждан, нарушивших действующее законодательство. В отношении иностранцев составлены 12 административных протоколов, в том числе 11 – за нарушения правил въезда либо режима пребывания, 1 – за нарушение правил пребывания в Российской Федерации.
По решению Ханкайского районного суда за пределы Российской Федерации выдворены 5 иностранных граждан, которым закрыт въезд на территорию России сроком на 5 лет.
Также на указанных иностранных граждан наложены административные штрафы.
Иван КРЫШАН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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