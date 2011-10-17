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Из Приморья в КНР по подложным документам вывезены лесоматериалы на сумму около 5 млн рублей
Уссурийскими таможенниками возбуждено уголовное дело по факту перемещения в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации лесоматериалов хвойных пород, совершенного с обманным использованием документов.
На Лесозаводский таможенный пост Уссурийской таможни были поданы декларации на товары, согласно которым, из России в КНР были вывезены лесоматериалы хвойных пород объемом более 1680 кубических метров. При этом представитель российского общества с ограниченной ответственностью предоставил в таможенные органы внешнеторговый контракт на осуществление экспортных поставок лесоматериалов различных пород из Российской Федерации в КНР, который не имел отношения к экспортируемым партиям товаров.
По заключению эксперта общая рыночная стоимость незаконно вывезенных лесоматериалов составляет более 4 миллионов 700 тысяч рублей.
В настоящее время по данному уголовному делу проводятся следственные действия.
Справка: ч. 1 ст. 188 УК РФ: Контрабанда, то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов, за исключением указанных в части второй настоящей статьи, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием, - наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.
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