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Иркутские бизнесмены и коммерсанты из Находки пострадали от действий мошенницы из Владивостока
Жительница Владивостока, провернув операцию в стиле Остапа Бендера, разбогатела на 2 миллиона 400 тысяч рублей.
В июле 2011 года в руках мошенницы оказались поддельные документы одной приморской транспортной компании, которая занималась перевозками грузов по всей России. Через Интернет женщина нашла клиента из Иркутска и, назвавшись коммерческим директором, сделала предпринимателям предложение. Она рассказала, что с огромной скидкой приобретет у местных дельцов из г. Находка рыбную продукцию - кальмар командорский, а также доставит деликатес в кратчайшие сроки в любую точку Иркутска.
Единственным условием потенциальным партнерам «коммерсантка» поставила стопроцентную предоплату.
Сделка почти на 2,5 млн руб. состоялась спустя три дня. Условия были оговорены по телефону, а договоры о сотрудничестве отправлены друг другу по электронной почте. Далее мошенница, предоставив подложные документы коммерсантам из Находки, поздним вечером вывезла с их склада 20 тонн кальмара, пообещав расплатиться за товар через несколько дней. Естественно, мошенницу больше никто не видел.
Иркутские бизнесмены и коммерсанты из Находки забили тревогу и написали заявления в полицию УМВД России по Приморскому краю.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
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