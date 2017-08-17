Во Владивостоке ликвидируют последствия разлива ртути

Предполагаемая площадь разлива опасного вещества во Владивостоке составляет около 300 квадратных метров. На месте происшествия выставлено оцепление.

Как сообщили в учреждении по делам ГО и ЧС Приморского края, разлив ртути произошёл ночью, 17 августа, на автостоянке возле спорткомплекса школы Олимпийского резерва во Владивостоке.

«По предварительной информации, неизвестные лица несли мешок с опасным металлом, из которого и вытекла ртуть. Предполагаемая площадь загрязнения – около 300 квадратных метров», – уточнили в ведомстве.

По словам специалистов, сейчас на месте происшествия выставлено оцепление, проводится сбор вещества и анализ грунта, устанавливаются обстоятельства произошедшего.