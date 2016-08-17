Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Таможенники в Приморье обвиняются в вымогательстве крупной взятки
Приморским транспортным прокурором утверждены обвинительные заключения в отношении двух сотрудников Уссурийской таможни, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3,4 ст. 159, ч. 2 ст. 290 п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере, получение должностным лицом взятки в значительном размере, посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере).
По версии следствия, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры, в начале 2016 года двое сотрудников таможенного поста Пограничный Уссурийской таможни предложили одной из туристических компаний обеспечивать беспрепятственный ввоз туристами товаров из Китая за денежное вознаграждение в сумме 1 500 рублей с человека.
Руководитель фирмы обратился в правоохранительные органы, в связи с чем, передача взяток, сумма которых превысила 1,5 млн рублей, проходила под контролем оперативных служб.
Уголовное дело направлено в Пограничный районный суд Приморского края для рассмотрения по существу.
Новости тематики
Новости раздела
- Выбросивших гуманитарную помощь в Приморье найдут и накажут
- Приморье атакуют вирусы, избирательно поражающие бактериальные клетки
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- Жители села Уборка поблагодарили спасателей-курсантов
- МЧС России и "МегаФон" объединили усилия для обеспечения мобильной связи на пострадавших от паводка территориях в Приморье
- Находящиеся в зоне ЧС в Приморье клиенты "МегаФона" смогут связаться с близкими даже при отрицательном балансе
- Полицейского-автора скандального видео с ВЭФ уволили из органов
- Начальник ГУ МЧС по Приморью погиб, исполняя служебный долг
- В Приморье проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения начальника регионального МЧС
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным