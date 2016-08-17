Таможенники в Приморье обвиняются в вымогательстве крупной взятки

Приморским транспортным прокурором утверждены обвинительные заключения в отношении двух сотрудников Уссурийской таможни, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3,4 ст. 159, ч. 2 ст. 290 п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере, получение должностным лицом взятки в значительном размере, посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры, в начале 2016 года двое сотрудников таможенного поста Пограничный Уссурийской таможни предложили одной из туристических компаний обеспечивать беспрепятственный ввоз туристами товаров из Китая за денежное вознаграждение в сумме 1 500 рублей с человека.

Руководитель фирмы обратился в правоохранительные органы, в связи с чем, передача взяток, сумма которых превысила 1,5 млн рублей, проходила под контролем оперативных служб.

Уголовное дело направлено в Пограничный районный суд Приморского края для рассмотрения по существу.

Газета «Золотой Рог»,