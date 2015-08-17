Суд отказался выпустить Гуменюка под залог в 5 млн рублей

Приморский краевой суд оставил под домашним арестом председателя Приморского краевого отделения общественной организации предпринимателей "Опора России" Виталия Гуменюка, обвиняемого в вымогательстве. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Интерфакс».

"Защита в краевом суде предлагала изменить меру пресечения на залог в 5 млн руб., однако суд апелляционное представление не удовлетворил", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" адвокат предпринимателя Дмитрий Прокопенко.

Адвокат добавил, что следователи предъявили В.Гуменюку обвинение по ч.3 ст.163 УК РФ (вымогательство).

Напомним, в 24-го июля, вечером во Владивостоке был задержан председатель Приморского отделения Всероссийской организации "Опора России" Виталий Гуменюк. Правоохранительные органы провели обыск и изъятие документов в офисе Приморского отделения организации. В субботу, 25 июля, в Ленинском районном суде Владивостока ему избрали меру пресечения – 2,5 месяца домашнего ареста.

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Газета «Золотой Рог», Владивосток.