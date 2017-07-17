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Сразу несколько жителей Приморья попали в общероссийский список экстремистов
Зарегистрированы подозреваемые в экстремистской и террористической деятельности в нескольких районах края
Трое приморцев попали в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Двое из них попали в такой в список на основании подпунктов 1-3 пункта 2.1 статьи 6 ФЗ от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Третий оказался в списке по другой статье и подпунктам того же закона. Данный список был опубликован «Российской газетой» в июле 2017 года.
По данным газеты возраст людей колеблется от 17 до 45 лет. Двое из них зарегистрированы в муниципальных поселениях Кавалерово и Хороль, еще один в городе Лесозаводске. Данные были предоставлены Росфинмониторингом.
Иван КРЫШАН.
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