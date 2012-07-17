Установлены лица, имевшие доступ к пропавшему делу «приморских партизан»

ВЛАДИВОСТОК, 17 июля, ZRPRESS. Три тома уголовного дела так называемых «приморских партизан» пропали из суда. Кто-то хочет спрятать концы в воду, полагают эксперты. По их мнению кража документов задержит судебное разбирательство, которое и без того «забуксовало» с самого начала из-за того, что суд не смог сформировать коллегию присяжных и перенес процедуру с 9 июля на 1 августа 2012 года.

— 13 июля в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по Владивостоку поступило сообщение о том, что секретарь Приморского краевого суда обнаружила пропажу 3 томов уголовного дела. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр места происшествия. Следов проникновения, взлома не обнаружено, — сообщило Управление МВД по Приморскому краю. — По предварительным данным, в результате проверки установлено, что документы пропали в период с 21 июня по 12 июля. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 325 УК РФ. Проводятся следственно-оперативные мероприятия. Выясняются причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Сотрудники полиции устанавливают круг лиц, имевших доступ к документам.

По неофициальной информации из правоохранительных органов установлены 15 человек, имевших доступ к 50 томам дела «приморских партизан»: помощники судьи, секретари и адвокаты подсудимых.

В Приморском крае уже были случаи, когда в суде пропадали дела по громким процессам.

— Кража документов показала, что у определенных сил есть интерес спрятать концы в воду. Подобные случаи были в практике Приморья. Например, дело в отношении экс-мэра Владивостока Владимира Николаева, в то время, когда он еще не попал в опалу, якобы сгорело при пожаре. Остальные дела огонь не тронул, а вот его дело сгорело! И в этом случае с делом «приморских партизан», по слухам из правоохранительных органов, пропали именно те тома, где доказательства у следствия были самые хлипкие. Конечно, документы восстановят, но не изменятся ли они после восстановления — сказать трудно. Так что этот случай лишь подтвердил, что дело «приморских партизан» довольно мутное, — прокомментировал событие руководитель Центра по изучению организованной преступности, профессор Дальневосточного федерального университета, доктор юридических наук Виталий НОМОКОНОВ.

«Приморские партизаны» были задержаны 11 июня 2010 года в результате спецоперации, которая продолжалась около месяца. Вооруженную группу блокировали в квартире одного из домов в центре Уссурийска. Во время задержания из шестерых человек двое — Андрей Сухорада и Александр Сладких — покончили жизнь самоубийством.

Сейчас по делу проходят шесть человек: Александр Ковтун, Вадим Ковтун, Роман Савченко, Максим Кириллов, Владимир Илютиков и Алексей Никитин.

Олег ЖУНУСОВ, газета "Золотой Рог".