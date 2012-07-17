Гражданин Северной Кореи пытался провезти в Приморье заражённые продукты

ВЛАДИВОСТОК, 17 июля, ZRPRESS. В ручной клади прибывающих в Приморский край иностранных пассажиров обнаружен опасный вредитель растений, имеющий для Российской Федерации карантинное значение. В случае его широкого распространения по российской территории, сельскому хозяйству страны, в частности урожаю зернобобовых, может быть нанесён серьёзный экономический ущерб.

Так, в ходе проведения государственного карантинного фитосанитарного контроля, в ПП «Хасан», при досмотре багажа и ручной клади прибывающих пассажиров, в багаже гражданина Северной Кореи обнаружен один килограмм семян маша, заражённых живыми насекомыми.

Проведённые Приморским филиалом ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора лабораторные исследования подтвердили, что обнаруженные в семенах зернобобовых насекомые относятся к карантинному для Российской Федерации вредителю растений, которым является китайская зерновка, отсутствующая в настоящее время на российской территории. В настоящее время заражённая продукция уничтожена.

По информации отдела карантина растений Управления Россельхознадзора по Приморскому краю, зерновки это одни из самых опасных вредителей растений зернобобовых культур, уничтожающие до 75% собираемого урожая, как в поле, так и в хранилищах. В случае их проникновения на российскую территорию зернобобовым культурам - горох, соя, фасоль - может быть нанесён серьёзный экономический ущерб, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

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