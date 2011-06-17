Желание похудеть под воздействием сибутрамина доводит приморцев до уголовных дел

В мае должностными лицами Хасанской таможни возбуждено 46 административных и 1 уголовное дело.

Предметами правонарушений стали товары народного потребления, автозапчасти, спиртосодержащая продукция, табачные изделия, валюта (юани КНР и доллары США), технические средства для негласного визуального и акустического наблюдения и документирования.

В пункте пропуска МАПП Краскино (Хасанский таможенный пост) было выявлено две попытки вывоза трепанга с сокрытием от таможенного контроля. В одном случае морепродукты весом 6,24 кг, упакованные в шесть полиэтиленовых свертков, были спрятаны в тайнике за последним рядом пассажирских сидений автобуса, следовавшего в КНР по маршруту «Славянка - Хуньчунь». Во втором, при проведении таможенного досмотра автобуса «Краскино - Хуньчунь» был вскрыт тайник, расположенный за вентиляционной шахтой в технической полости корпуса транспортного средства. На протяжении всего салона автобуса располагались четыре отверстия, заклеенные темной самоклеющейся лентой. В двух изготовленных полостях, над 4-м и 5-м рядом сидений, таможенники обнаружили пятнадцать свертков с сушеным трепангом общим весом 16,26 кг. В обоих случаях в отношении водителей автобусов, граждан Китая, возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.2 ст. 16.1 КоАП России – сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение.

При прохождении таможенного контроля пассажирами поезда «Хасан - Туманган» на Матвеевском таможенном посту возбуждено административное дело по ч.1 ст.16.2 КоАП России в отношении гражданки КНДР за попытку вывоза из России мускусной железы кабарги весом 11,9 грамма. Кореянка поместила железу в полиэтиленовый пакет, перемотала скотчем и спрятала в дамскую сумочку. Пассажирскую таможенную декларацию она не подавала, в устном опросе отрицала наличие предметов, подлежащих обязательному письменному декларированию, а железу кабарги предъявила инспектору после того, как служебная собака обнаружила ее по запаху.

В ходе таможенного контроля физических лиц, пересекавших таможенную границу Таможенного союза в пункте пропуска МАПП Краскино, должностными лицами таможни выявлено 18 случаев незаконного перемещения ограниченных к ввозу или вывозу медицинских препаратов. В отношении российских и китайских граждан возбуждены административные дела по ч.1 ст.16.2. КоАП России – недекларирование по установленной письменной форме товаров, подлежащих декларированию. Всего изъято более 1 тысячи лекарственных единиц (таблеток и капсул), содержащих сильнодействующие вещества фенобарбитал, сибутрамин, псевдоэфедрин и ибупрофен.

Неоднократно у российских туристок, возвращавшихся на родину, таможенники с помощью рентген-установки находили незадекларированные в установленной письменной форме металлические банки с кофе для похудения «COFFEE», «Original COFFEE» и «Чудо 26». Согласно заключению эксперта в пакетиках с кофейной смесью кроме кофе и сахара содержалось сильнодействующее вещество сибутрамин. В отношении россиянок возбуждено 8 административных дел по ч.1 ст.16.2 КоАП России.

В багаже еще одной российской туристки в результате таможенного досмотра было обнаружено 59 пакетов с порошком «COFFEE Original REDUCE FAT». Общий вес биологически активной добавки, содержащей сибутрамин, составил более 542,9 грамма.

Как сообщила Татьяна Пакулова, специалист по связям с общественностью Хасанской таможни, по факту незаконного перемещения сильнодействующего вещества с сокрытием от таможенного контроля в отношении гражданки России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.188 «Контрабанда» Уголовного кодекса.