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Приморские наркополицейские ликвидировали сеть по сбыту героина
В Уссурийский городской суд направлено уголовное дело в отношении организованной группы наркоторговцев, которую возглавляла судимая цыганка
Уссурийским межрайонным отделом приморского управления наркоконтроля направлено в суд уголовное дело в отношении организованной преступной группы, наладившей разветвленную сеть по сбыту героина на территории Уссурийска. Обвинение предъявлено по 19 эпизодам преступной деятельности восьми участникам группы, включая ее организатора из цыганской семьи, специализирующейся на сбыте опийных наркотиков.
Как показало предварительное следствие, к организации сети наркосбыта причастна 27-летняя безработная цыганка, прибывшая в 2008 году в Уссурийск из Хабаровска. Следствием установлено, что в 2009 году в ее криминальный бизнес были вовлечены семь человек – безработные молодые люди в возрасте до 30 лет. Цыганка «работала» крайне осторожно, механизм сбыта героина был четко отлажен: ежедневно на «маршрут» наркодиллерша оправляла три мобильные группы, состоящие из девушек-наркосбытчиц и водителей, передвигавшихся по городу и при получении «заявки» оперативно доставлявших «дозу» по указанному адресу. Их работу контролировал другой участник группы, отвечающий за передачу расфасованного героина и денежных средств. О масштабах наркоторговли говорит тот факт, что ежедневно каждая такая группа доставляла «клиентам» порядка 130 героиновых «доз».
Расширяя свою криминальную сеть, в 2010 году по аналогичной схеме была организована вторая группа сбытчиков героина, в состав которой вошли три человека. Для своей преступной деятельности наркоторговцы использовали квартиру в центре Уссурийска по ул. Некрасова, организовав там наркопритон, и также развозили наркотики по городу на автомашине. При обыске в квартире были обнаружены предметы, использовавшиеся для приготовления наркотических средств и внутривенного введения наркотиков.
Стоит отметить, что в 2003 году глава преступной группы уже задерживалась приморской наркополицией и была осуждена за сбыт героина. Однако это не заставило женщину отказаться от наркоторговли.
В ходе расследования уголовного дела участникам группы предъявлены обвинения по ч.3 ст.30, п.а ч.3 ст. 228.1 (сбыт наркотических средств в составе организованной группы) и ч.1 ст. 232 (организация и содержание притона для потребления наркотических средств) Уголовного Кодекса Российской Федерации. Степень вины каждого из участников организованной группы определит суд, но необходимо отметить, что действующее законодательство предусматривает крайне жесткое наказание за данные виды наркопреступлений: за содержание притона предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы, а максимальный срок за сбыт наркотиков в составе ОПГ - до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.
Анжелика Несвячёная, группа информации и общественных связей УФСКН России по Приморскому краю
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