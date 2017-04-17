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В Приморье жгли траву, а заодно сожгли два дома и автомобиль
Два жилых дома, дворовые постройки и пилорама сгорели в посёлке Пластун Тернейского района вчера, 16 апреля. Причина пожара – неконтролируемый пал травы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
По информации краевого департамента гражданской защиты, из-за пала травы вчера в вечернее время возникло возгорание дворовых построек на территории населённого пункта.
«В результате пожара сгорело два жилых дома, одно нежилое строение, дворовые постройки, пилорама и один автомобиль. Площадь пожара составила три тысячи квадратных метров», – сообщили в ведомстве.
Пожар тушили 26 человек и девять единиц техники, пострадавших от огня нет.
«Ночью пожар был потушен, ведётся разбор конструкций и проливка территории», – уточнили в департаменте.
Сейчас решается вопрос о предоставлении нового жилья погорельцам и компенсации ущерба. Также устанавливаются граждане, по вине которых произошел пожар.
Кроме того, из-за палов в Ольгинском районе сгорело четыре столба линий электропередач, в результате без электроэнергии остались сёла Бровки и Щербаковка с населением 95 человек.
Как сообщили в департаменте энергетики Приморского края, электричество в Бровках этой ночью восстановлено, ремонт повреждённых ЛЭП в селе Щербаковка продолжается. В Артемовском городском округе в результате пожара повреждена опора ЛЭП, в результате чего без света 175 домов частного сектора, в которых проживает 525 человек. Восстановительные работы продолжаются.
Всего за минувшие сутки в крае потушено 28 пожаров на площади почти 450 гектаров в 18 муниципалитетах, в тушении было задействовано более 360 человек и 90 единиц техники.
Сейчас в Приморье действует 17 лесных пожаров, четыре локализованных, на площади более 220 гектаров.
Напомним, в Приморье введен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписал губернатор края Владимир Миклушевский.
Руководителям муниципалитетов рекомендовано запретить пребывание граждан в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территориях муниципальных образований, ГУ МЧС России по Приморскому краю – принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним, а также провести подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями мер пожарной безопасности.
За невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность. За нарушение закона гражданам и организациям грозит административная и уголовная ответственность. В первом случае штраф может составить до 50 тысяч рублей, во втором – до 200 тысяч рублей. Однако, если лесному хозяйству в результате пожара будет причинен значительный ущерб, в судебном порядке с виновника могут взыскать всю сумму ущерба.
Для борьбы с лесными пожарами в Приморье подготовлены более двух тысяч специалистов, тысяча единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты.
В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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