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Бывший руководитель Приморской оперы предстанет перед судом во Владивостоке
Его обвиняют в причинении ущерба на сумму 2,5 млн рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
Во Владивостоке бывший руководитель Приморского театра оперы и балета предстанет перед судом по обвинению о злоупотреблении должностными полномочиями.
Прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение по обвинению в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ, злоупотребление должностными полномочиями.
По версии следствия, преступления совершены в период с декабря 2014 года по апрель 2015 года, когда фигурант являлся руководителем Театра.
Действуя умышленно, из корыстных побуждений и личной заинтересованности, вопреки интересам службы и возглавляемого им учреждения, он заключал фиктивные контракты, в том числе на оказание услуги по поставке светового оборудования.
Кроме этого, на средства учреждения культуры под видом командировочных расходов он приобретал авиабилеты «бизнес-класса» для осуществления поездок в личных целях.
В результате таких действий фигуранта бюджету края причинен ущерб в размере порядка 2,5 млн рублей.
Расследование уголовного дела осуществлялось следователями следственного отдела Управления ФСБ России по Приморскому краю. В ходе расследования обвиняемый с целью погашения причиненного ущерба добровольно перечислил 686 тыс. рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд города Владивостока для рассмотрения, по существу.
Иван КРЫШАН.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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