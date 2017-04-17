Бывший руководитель Приморской оперы предстанет перед судом во Владивостоке

Его обвиняют в причинении ущерба на сумму 2,5 млн рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Во Владивостоке бывший руководитель Приморского театра оперы и балета предстанет перед судом по обвинению о злоупотреблении должностными полномочиями.

Прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение по обвинению в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ, злоупотребление должностными полномочиями.

По версии следствия, преступления совершены в период с декабря 2014 года по апрель 2015 года, когда фигурант являлся руководителем Театра.

Действуя умышленно, из корыстных побуждений и личной заинтересованности, вопреки интересам службы и возглавляемого им учреждения, он заключал фиктивные контракты, в том числе на оказание услуги по поставке светового оборудования.

Кроме этого, на средства учреждения культуры под видом командировочных расходов он приобретал авиабилеты «бизнес-класса» для осуществления поездок в личных целях.

В результате таких действий фигуранта бюджету края причинен ущерб в размере порядка 2,5 млн рублей.

Расследование уголовного дела осуществлялось следователями следственного отдела Управления ФСБ России по Приморскому краю. В ходе расследования обвиняемый с целью погашения причиненного ущерба добровольно перечислил 686 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд города Владивостока для рассмотрения, по существу.

Иван КРЫШАН.