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Незаконную рубку деревьев обнаружили в Приморье

17 Апреля 2017, 12:40 | Приморье

Организатору грозит до 4-х лет лишения свободы, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску.

В полицию поступило заявление представителя Департамента лесного хозяйства Приморского края об обнаружении незаконной рубки лесных насаждений, произрастающих в лесном массиве Экспериментального участкового лесничества в селе Каменушка.

По прибытию на место происшествия следственно-оперативная группа отдела полиции. Установила, что 42-летняя жительница села Чкаловское Спасского района в декабре 2016 года, не имея законных оснований, осуществила незаконную заготовку древесины для обогрева зимовья.

Обвиняемая спилила 6 сырорастущих деревьев породы ясень, ильм и черемуха маака. В результате незаконной рубки деревьев Российской Федерации причинен экологический ущерб в крупном размере на сумму 65 тыс. рублей.

В отношении правонарушительницы возбудили уголовное дело по п. «г» ч.2 ст.260 УК РФ, незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере. В ходе следствия доказана причастность обвиняемой к совершению экологического преступления, вину в котором она признала полностью.

Следователи отдела МВД России по городу Уссурийску закончили расследование уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере. Уголовное дело направлено в суд.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: экология 



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