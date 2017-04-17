В Приморье задержаны овцы-нелегалы

Забайкальских овец привезли в Приморье без ветеринарных сопроводительных документов. Здоровы ли животные и не завезли ли на своих копытах инфекцию в наш край, предстоит выяснить инспекторам Россельхознадзора, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Сотрудники ГИБДД на посту ДПС г. Дальнереченска остановили фургон, в котором перевозили стадо из 80 овец. Парнокопытных из Забайкальского края отправили фермеру в приморское село Воздвиженка без документов, подтверждающих, прежде всего, здоровье этих животных и, следовательно, отсутствие угрозы для местного скота.

С приходом весны увеличивается вероятность быстрого распространения любых инфекций, поскольку в теплое время оттаивают и активизируются замерзшие зимой вирусы и вредоносные бактерии. Провезти на копытах любую заразу с одной территории на другую достаточно просто. Перед отправкой животных из региона в регион их обязательно осматривают ветеринары. Результат с оценкой здоровья поголовья, эпизоотического благополучия места вывоза и других важных сведений заносится в ветеринарные сопроводительные документы.

Именно этих документов у водителя из Читы не оказалось. При составлении протокола об административном правонарушении мужчина пояснил, что документы просто забыл взять с собой.

Подтвердить действительное состояние здоровья овец все же придется, но и за халатность ответственности не избежать. Нарушение ветеринарных правил и 18 статьи закона «О ветеринарии» влечет наложение штрафа от трех до пяти тысяч рублей.