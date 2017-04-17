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В Приморье задержаны овцы-нелегалы

17 Апреля 2017, 13:03 | Приморье

Забайкальских овец привезли в Приморье без ветеринарных сопроводительных документов. Здоровы ли животные и не завезли ли на своих копытах инфекцию в наш край, предстоит выяснить инспекторам Россельхознадзора, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Сотрудники ГИБДД на посту ДПС г. Дальнереченска остановили фургон, в котором перевозили стадо из 80 овец. Парнокопытных из Забайкальского края отправили фермеру в приморское село Воздвиженка без документов, подтверждающих, прежде всего, здоровье этих животных и, следовательно, отсутствие угрозы для местного скота.

С приходом весны увеличивается вероятность быстрого распространения любых инфекций, поскольку в теплое время оттаивают и активизируются замерзшие зимой вирусы и вредоносные бактерии.  Провезти на копытах любую заразу с одной территории на другую достаточно просто. Перед отправкой животных из региона в регион их обязательно осматривают ветеринары. Результат с оценкой здоровья поголовья, эпизоотического благополучия места вывоза и других важных сведений заносится в ветеринарные сопроводительные документы.

Именно этих документов у водителя из Читы не оказалось. При составлении протокола об административном правонарушении мужчина пояснил, что документы просто забыл взять с собой.

Подтвердить действительное состояние здоровья овец все же придется, но и за халатность ответственности не избежать. Нарушение ветеринарных правил и 18 статьи закона «О ветеринарии» влечет наложение штрафа от трех до пяти тысяч рублей.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: штраф  Россельхознадзор  ГИБДД  овца  ветеринария  инспекция  дпс 



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Комментарии

  • Псевдоним14:23, 17.04.2017#

    Это что за издевательство над животными? Везут из Читы явно без воды и еды, трясутся не одни сутки. На это, видимо, Россельхознадзор глаза закрывает.

  • Псевдоним14:23, 17.04.2017#

    Это что за издевательство над животными? Везут из Читы явно без воды и еды, трясутся не одни сутки. На это, видимо, Россельхознадзор глаза закрывает.

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