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В Приморье задержаны овцы-нелегалы
Забайкальских овец привезли в Приморье без ветеринарных сопроводительных документов. Здоровы ли животные и не завезли ли на своих копытах инфекцию в наш край, предстоит выяснить инспекторам Россельхознадзора, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Сотрудники ГИБДД на посту ДПС г. Дальнереченска остановили фургон, в котором перевозили стадо из 80 овец. Парнокопытных из Забайкальского края отправили фермеру в приморское село Воздвиженка без документов, подтверждающих, прежде всего, здоровье этих животных и, следовательно, отсутствие угрозы для местного скота.
С приходом весны увеличивается вероятность быстрого распространения любых инфекций, поскольку в теплое время оттаивают и активизируются замерзшие зимой вирусы и вредоносные бактерии. Провезти на копытах любую заразу с одной территории на другую достаточно просто. Перед отправкой животных из региона в регион их обязательно осматривают ветеринары. Результат с оценкой здоровья поголовья, эпизоотического благополучия места вывоза и других важных сведений заносится в ветеринарные сопроводительные документы.
Именно этих документов у водителя из Читы не оказалось. При составлении протокола об административном правонарушении мужчина пояснил, что документы просто забыл взять с собой.
Подтвердить действительное состояние здоровья овец все же придется, но и за халатность ответственности не избежать. Нарушение ветеринарных правил и 18 статьи закона «О ветеринарии» влечет наложение штрафа от трех до пяти тысяч рублей.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Это что за издевательство над животными? Везут из Читы явно без воды и еды, трясутся не одни сутки. На это, видимо, Россельхознадзор глаза закрывает.