Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Житель Приморья жег траву на своем участке, а в итоге спалил целый лес
Житель Тернейского района, по вине которого возник лесной пожар, может быть оштрафован на сумму до 200 тысяч рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как рассказали в департаменте лесного хозяйства Приморского края, в Тернейском районе возник лесной пожар по вине сельхозарендатора.
«Фермер, земельный участок которого граничит с территорией лесного фонда, поджог сухую траву на своём участке. В результате пламя перекинулось и возник лесной пожар на площади более 20 гектаров. Пожар тушили более 10 спасателей с помощью нескольких единиц техники», – сообщил директор ведомства Владимир Иванов.
Владимир Иванов отметил, что по закону запрещено выжигание сухой травы. Кроме того, на землях сельхозназначения, граничащих с лесами, необходимо делать специальную минерализированную противопожарную полосу. Данный землепользователь нарушил сразу два пункта закона.
Отметим, штраф за данные нарушение составляет от 50 до 200 тысяч рублей. Кроме этого, если лесному хозяйству причинён значительный ущерб, в судебном порядке с виновника могут взыскать всю сумму ущерба.
Кроме того, в Тернейском районе ещё один лесной пожар возник по вине двух подростков.
Владимир Иванов добавил, что за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит не только административная, но уголовная ответственность.
Напомним, в Приморье введен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в среду, 15 марта. Такие меры приняты в связи с пожароопасной ситуацией, сложившейся на территории региона.
Главам муниципалитетов рекомендовано предусмотреть дополнительные меры пожарной безопасности – запретить пребывание граждан в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территориях муниципальных образований.
Главному управлению МЧС России по Приморскому краю рекомендуется принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним. А также провести подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями мер пожарной безопасности.
Отметим, за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.
Напомним, в Приморье в боевой готовности для борьбы с лесными пожарами находятся более двух тысяч специалистов, тысячи единиц техники, в том числе самолёты и вертолёты.
В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (4232) 399-999, единый телефон пожарных и спасателей 101.
Новости тематики
- Житель Приморья жег траву на своем участке, а в итоге спалил целый лес
- В Приморье введен особый противопожарный режим
- В Приморье суд рассмотрит дело о незаконной рубке лесных насаждений
- Кости как минимум двух тигров и другие дериваты изъяты у гражданина КНР в Приморье
- В Приморье в машине иностранца обнаружили кости амурских тигров
- Во Владивостоке незаконно вырубили 60 деревьев
- Перед судом в Приморье предстанет незаконный дровосек
- Медведь-шатун забрел в населенный пункт в Приморье
- Сообщения в Интернете о разливе нефти в морском заповеднике Приморья проверят
- В лесах Приморья ловят тигра-убийцу
Новости раздела
- Житель Приморья жег траву на своем участке, а в итоге спалил целый лес
- В Приморье сформирован еще один отряд спасателей
- Жителей Приморья осудили за сбыт суррогатного алкоголя
- В Приморье введен особый противопожарный режим
- Лесная охрана Приморья встретила первые пожары
- В Приморье перед судом предстанет создатель фирмы-однодневки
- Приморцев возмутило качество ярмарочных продуктов
- В Приморье суд рассмотрит дело о незаконной рубке лесных насаждений
- Жителя Владивостока будут судить за мошенничество с автозапчастями
- Приморцев чуть не накормили 84 тоннами опасных деликатесов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Опальный мэр Владивостока пошел в контратаку
- На Дальнем Востоке задержали крупного чиновника
- По рублю ударят со всего размаха
- В Приморье создадут огромное производство
- На Дальнем Востоке украдено почти три миллиарда рублей
- В Приморье появится еще один мост
- На Дальнем Востоке женщина нашла у дороги 24 слитка золота
- Рыбаков-любителей в Приморье возьмут за жабры
- Мусоровоз "собрал" несколько машин во Владивостоке
- За бесплатные "дальневосточные гектары" просят по 30 тысяч рублей