Житель Приморья жег траву на своем участке, а в итоге спалил целый лес

Житель Тернейского района, по вине которого возник лесной пожар, может быть оштрафован на сумму до 200 тысяч рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как рассказали в департаменте лесного хозяйства Приморского края, в Тернейском районе возник лесной пожар по вине сельхозарендатора.

«Фермер, земельный участок которого граничит с территорией лесного фонда, поджог сухую траву на своём участке. В результате пламя перекинулось и возник лесной пожар на площади более 20 гектаров. Пожар тушили более 10 спасателей с помощью нескольких единиц техники», – сообщил директор ведомства Владимир Иванов.

Владимир Иванов отметил, что по закону запрещено выжигание сухой травы. Кроме того, на землях сельхозназначения, граничащих с лесами, необходимо делать специальную минерализированную противопожарную полосу. Данный землепользователь нарушил сразу два пункта закона.

Отметим, штраф за данные нарушение составляет от 50 до 200 тысяч рублей. Кроме этого, если лесному хозяйству причинён значительный ущерб, в судебном порядке с виновника могут взыскать всю сумму ущерба.

Кроме того, в Тернейском районе ещё один лесной пожар возник по вине двух подростков.

Владимир Иванов добавил, что за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит не только административная, но уголовная ответственность.

Напомним, в Приморье введен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в среду, 15 марта. Такие меры приняты в связи с пожароопасной ситуацией, сложившейся на территории региона.

Главам муниципалитетов рекомендовано предусмотреть дополнительные меры пожарной безопасности – запретить пребывание граждан в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территориях муниципальных образований.

Главному управлению МЧС России по Приморскому краю рекомендуется принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним. А также провести подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями мер пожарной безопасности.

Отметим, за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.

Напомним, в Приморье в боевой готовности для борьбы с лесными пожарами находятся более двух тысяч специалистов, тысячи единиц техники, в том числе самолёты и вертолёты.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (4232) 399-999, единый телефон пожарных и спасателей 101.