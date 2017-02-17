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В Приморье задержали наркомана с крупной партией на руках
Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
В г. Артем сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в наркопреступлении, находясь на маршруте патрулирования. Сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на мужчину, вызвавшего подозрения. Увидев патрульную автомашину, он занервничал и попытался скрыться.
Бойцы Росгвардии остановили гражданина для проверки документов. На вопрос, имеются при нем запрещенные предметы, мужчина ответил утвердительно и был доставлен в отдел полиции. В ходе досмотра у гражданина обнаружен сверток с порошкообразным веществом.
Криминалистическая экспертиза установила, что содержимым свертка является синтетический наркотик «Спайс» общим весом 1 грамм.
Житель Артема пояснил, что хранил наркотическое вещество без цели сбыта для личного употребления.
Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, незаконное приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.
Иван КРЫШАН.
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