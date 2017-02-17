Житель Приморья прописал в своей квартире 300 китайцев

За полтора года фигурант зарегистрировал более 300 китайцев, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

По версии следствия, в нарушение действующего законодательства о миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства, фигурант в период с 06.05.2014 по 26.10.2015 осуществил фиктивную постановку на учет более 300 иностранных граждан в жилом помещении, расположенном в пер. Солнечный г. Уссурийска.

В результате таких действий органы контроля были лишены возможности осуществлять контроль за соблюдением иностранными гражданами миграционного учета и их передвижением на территории Российской Федерации.

Заместителем Уссурийского городского прокурора утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении гр-на Р., 1963 года рождения, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрен, по существу.

Иван КРЫШАН.