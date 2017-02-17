Показания давал под давлением...

Удобная версия следователя обернулась для обвиняемого длительным сроком в колонии строгого режима

О расследовании убийства 37-летнего жителя поселка Покровка Октябрьского района Приморского края Владимира ПУТИЛОВА деловая газета «Золотой Рог» рассказала в номере за 17 января 2017 года, публикация «Идет охота на бомжа». По версии следствия, растянувшегося на девять месяцев, в трагедии виноват житель села Покровка Ульмас АВЕЗОВ, зверски избивший потерпевшего 25 октября 2015 года, после чего несчастный скончался. На заседаниях Октябрьского районного суда представитель гособвинения подержал версию следствия и запросил для гражданина Авезова 8 лет колонии строгого режима. Вердикт суда был аналогичным.

Напомним, что публикация «Идет охота на бомжа» увидела свет после обращения за защитой в «Золотой Рог» бездомного жителя Приморья Олега ЛОМОВА, проходившего по данному уголовному делу основным свидетелем. На суде Ломов неоднократно заявлял, что нужные для следствия показания он давал под психологическим давлением местных полицейских и следователя Следственного управления СК России по Октябрьскому району Приморского края. По его словам, правоохранители пугали его тюремными нарами, если он не перестанет утверждать, что Авезов - не убийца. И даже задержали без объяснения причины на 8 часов после очередного судебного заседания.

Согласно показаниям Ломова, «добрый» следователь постоянно поил его водкой и даже презентовал 300 рублей за сговорчивость. Эти факты подтверждает и Антонина ЛИХАЧЕВА, сожительница Ломова. Однажды в нетрезвом состоянии привезли в СИЗО на очную ставку с обвиняемым. Авезов тогда возмутился и отказался общаться со свидетелем, предложив его освидетельствовать на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения. Это можно было сделать здесь же в СИЗО. Но следователь отвез Ломова в Покровскую ЦРБ, где его непонятно как освидетельствовала фельдшер О. В. КОНОНЕНКО, не имея на то полномочий. Она же выпишет следователю даже не справку, а «сигнальный лист» с заключением, что в день очной ставки Ломов был трезв. И суд поверил этой филькиной грамоте.

Более того, на суде основной свидетель заявил, что в протоколах допроса не его подпись и что следователь подсовывал ему на подпись чистые листы. Опять-таки угрожая, мол, не подпишешь, пойдешь в камеру вместо Авезова. Заявление Ломова можно было бы опровергнуть или подтвердить, назначив почерковедческую экспертизу. Но представитель гособвинения и суд бомжа не услышали. Действительно, какой с безработного алкаша спрос. Это только в российских детективных сериалах полиция и следователи относятся к асоциальным элементам как полноценным гражданам, всерьез воспринимая их показания. Но, реальная жизнь, к сожалению, не кино. В действительности следователь идет по пути наименьшего сопротивления, выбирая удобную для него версию. Потому что время на раскрытие преступления у него ограничено, уголовных дел у него много, а сроки поджимают. Как это было в случае со смертью запойного Путилова, не брезговавшего спиртосодержащими жидкостями бытовой химии. Как и его приятель Ломов.

На следствии и на заседаниях суда свидетель Ломов заявлял, что ранним утром, за несколько часов до смерти потерпевшего, его и Путилова очень жестко поколотили граждане Китая, работавшие на полях сельхозкооператива «Искра». Пинали ногами и били металлическими трубами за кражу шести мешков с луком. Более всего досталось потерпевшему, который, ко всему, страдал эпилепсией. Но эти показания, как и врожденную болезнь Путилова, следствие и суд проигнорировали. Это была неудобная версия, которую также невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть: когда началось следствие, граждане КНР отбыли на родину. Кстати, в утреннем набеге на полевой стан, вместе с Ломовым и Путиловым, участвовал еще один местный житель. Но он не был опрошен.

Следствие также не рассматривало версию смерти эпилептика Путилова от повреждений, полученных им при падении с высоты собственного роста на кирпичи, камни и на металлические штыри, коих много вбито в грунт во дворе его дома. Ударяясь о них затылком, потерпевший вполне мог получить черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью, тот же перелом основания черепа. Такие случаи не редкость в судебной медицине. К примеру, так умер Майк НАУМЕНКО, лидер знаменитой группы «Зоопарк». Упал на спину, ударившись затылком, и все. А ведь он не был эпилептиком.

В своих выводах не в пользу Ульмаса Авезова следователь опирался на показания Олега Ломова, данные им на стадии предварительного следствия, и от которых он потом открестился. Позже, на суде, свидетель заявил, что правдивые показания дает в присутствии прокурора и судьи только потому, что не боится угроз и запугиваний, которые были высказаны в его адрес на следствии. После того, как Олег на четырех судебных заседаниях заявил о применении по отношению к нему морального давления со стороны полиции и следователя, его перестали пускать в здание суда. Ломов стал неудобным свидетелем.

На суде Ульмас Авезов свою вину в убийстве Владимира Путилова не признал. Да, у него был конфликт с потерпевшим, за день до его смерти, но он его не избивал. Так, похватали друг друга за грудки по пьяной лавочке, и все. Кроме того, Авезов заявил, что в день гибели Ломова, это было воскресенье, он находился дома и никуда со двора не отлучался по причине болезни. Тому, кстати, есть свидетели. Но их показания, как и другие доказательства, развенчивающие выводы следствия, суд не услышал. По приговору Октябрьского районного суда гражданин РФ Ульмас Авезов получил 8 лет исправительной колонии строгого режима.

Сергей КОЖИН.