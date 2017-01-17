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В Приморье генерального директора ООО "НАТЭК" оштрафуют на 400 тыс. рублей

17 Января 2017, 18:00 | Приморье

Общая сумма задолженностей перед работниками составила более 1,6 млн рублей, в суд прокуратура уже отправила более 50 исков, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ведомства.

В Находке вынесен приговор гр-ну К., который осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 145.1 УК РФ, невыплата заработной платы.

В суде установили, что, фигурант дела являясь генеральным директором ООО «НАТЭК», имея реальную возможность для формирования на расчетном счету организации денежных средств для оплаты работникам установленных законом выплат, в течение 2016 года фигурант полностью не выплатил компенсацию за неиспользованный отпуск 48 работникам организации в общей сумме 958 тыс. 754 рубля.

Он же частично не выплатил заработную плату трем работникам и полностью не рассчитался с семью работниками организации. Общая задолженность по оплате труда в результате этого составила свыше 363 тыс. рулей.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд приговорил его за содеянное к штрафу в размере 400 тыс. рублей.

В свою очередь, прокуратурой города в защиту трудовых прав работников ООО «НАТЭК» направлено в суд 50 исков, на общую сумму 1 млн 652 тыс. 406 рублей.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: прокуратура  натэк  штраф  суд 



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