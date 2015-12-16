Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В снегопад козел Тимур выгнал тигра Амура из убежища
Интересный момент удалось наблюдать накануне сотрудникам приморского сафари-парка вовремя снегопада. Тигр Амур попытался прилечь в убежище, которое скрывает от осадков, но настойчивый козел сразу прибежал, и тигр ретировался. Об этом сообщает газета «Золотой Рог».
Уступив свое «коронное» место козлу, тигр остался на улице под снегом.
Как отмечает руководство парка, Тимур и Амур продолжают свою дружбу.
Все как обычно – Тимур дожидается Амура у его спальни, а дальше друзья следуют по территории парка, иногда вместе, иногда в разные стороны.
Ссылки по теме:
Приморские тигр Амур и козел Тимур вдохновили зоопарки по всей России (фото)
В приморском сафари-парке козел не спал всю ночь
В Приморском сафари-парке тигр отказывается спать без козла (Фото)
Козел выжил тигра из собственного дома в приморском сафари-парке (Фото)
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Житель Владивостока за вознаграждение незаконно перевел за рубеж 30 миллионов рублей
- В Приморском крае закрыли детский сад
- "Приморские партизаны" прикинулись идейными
- В Приморье воры перепутали взрывчатку с колбасой
- Шесть человек стали жертвами пожара в Уссурийске
- В Приморье ищут пропавшее судно
- В Приморье предприниматель не уплатил налогов на сотню миллионов рублей
- В Приморье строителям задолжали более полумиллиона рублей
- Жительница Приморья на приеме у приставов начала с алкоголя
Новости раздела
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Житель Владивостока за вознаграждение незаконно перевел за рубеж 30 миллионов рублей
- В Приморском крае закрыли детский сад
- Птицефабрика в Приморье уничтожит все поголовье кур из-за эпидемии вируса
- "Приморские партизаны" прикинулись идейными
- Генпрокуратура: ТОРы в Приморье развиваются только на словах
- В Приморье воры перепутали взрывчатку с колбасой
- Шесть человек стали жертвами пожара в Уссурийске
- Московский суд изучит телефонные разговоры Игоря Пушкарева
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
Что значит " дружба" между тигром и козлом? Причина этой "дружбы" кроется в запахе козла. Кто держал коз в своём подсобном хозяйстве знают, от взрослых козлов исходит резкий характерный запах. Недаром многие слышали выражение " воняет, как от козла". В данном случае, когда тигра кормят в неволе, и у него нет возможности самостоятельно охотиться на природе, он уже "отвык" от природной еды. Это и отталкивает хищника полакомиться козлятиной мужского пола.