В снегопад козел Тимур выгнал тигра Амура из убежища

Интересный момент удалось наблюдать накануне сотрудникам приморского сафари-парка вовремя снегопада. Тигр Амур попытался прилечь в убежище, которое скрывает от осадков, но настойчивый козел сразу прибежал, и тигр ретировался. Об этом сообщает газета «Золотой Рог».

Уступив свое «коронное» место козлу, тигр остался на улице под снегом.

Как отмечает руководство парка, Тимур и Амур продолжают свою дружбу.

Все как обычно – Тимур дожидается Амура у его спальни, а дальше друзья следуют по территории парка, иногда вместе, иногда в разные стороны.

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Газета «Золотой Рог», Владивосток.