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В снегопад козел Тимур выгнал тигра Амура из убежища

16 Декабря 2015, 13:54 | Приморье

Интересный момент удалось наблюдать накануне сотрудникам приморского сафари-парка вовремя снегопада. Тигр Амур попытался прилечь в убежище, которое скрывает от осадков, но настойчивый козел сразу прибежал, и тигр ретировался. Об этом сообщает газета «Золотой Рог».

Уступив свое «коронное» место козлу, тигр остался на улице под снегом.

Как отмечает руководство парка, Тимур и Амур продолжают свою дружбу.

Все как обычно – Тимур дожидается Амура у его спальни, а дальше друзья следуют по территории парка, иногда вместе, иногда в разные стороны.

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Газета «Золотой Рог», Владивосток.  

 

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Теги: тигр  тимур  сафари-парк  козел  амур 



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Комментарии

  • Струков Александр18:42, 16.12.2015#

    Что значит " дружба" между тигром и козлом? Причина этой "дружбы" кроется в запахе козла. Кто держал коз в своём подсобном хозяйстве знают, от взрослых козлов исходит резкий характерный запах. Недаром многие слышали выражение " воняет, как от козла". В данном случае, когда тигра кормят в неволе, и у него нет возможности самостоятельно охотиться на природе, он уже "отвык" от природной еды. Это и отталкивает хищника полакомиться козлятиной мужского пола.

  • Сочувствующая козлу Тимуру00:27, 17.12.2015#

    хочу связать Тимуру теплую тужурку на меху. . . .

  • Вирус09:28, 17.12.2015#

    Козлы они такие козлы. . . . . . Поскорее бы тигр съел этого козла. Задрали уже обсасывать эту "новость" про тигро-козла.

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