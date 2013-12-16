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Жителей Приморья незаконно лишили беспрепятственного проезда к прибрежной зоне
В Дальнегорске деятельность юридического лица, занимающегося строительством базы отдыха, стала предметом прокурорской проверки.
Прокуратурой города Дальнегорска проведена проверка исполнения федерального законодательства, в т. ч. земельного, при строительстве юридическим лицом базы отдыха в прибрежной зоне городского округа.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что на земельном участке, выделенном администрацией городского округа для строительства базы отдыха, юридическим лицом с населения взималась плата в размере 150 руб. за проезд к морю.
В связи с этим прокурором города руководителю строительной компании внесено представление, по результатам рассмотрения которого требования прокурора удовлетворены: ворота, ограничивающие проезд к морю, демонтированы, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме этого, в ходе проверки установлено, что в квитанциях, выдаваемых при оплате проезда к морю, незаконно использовалась печать с изображением государственного герба Российской Федерации.
По данному факту прокурором города возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.10 КоАП РФ (нарушение порядка официального использования государственного флага Российской Федерации, государственного герба Российской Федерации или государственного гимна Российской Федерации). По итогам его судебного рассмотрения указанное юридического лицо подвергнуто административному штрафу в размере 100 тыс. рублей.
Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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