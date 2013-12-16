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В Приморье маломерное судно выбросило на скалы
16 Декабря 2013, 12:28 | Приморье
В полицию ЗАТО г. Большой Камень обратилась женщина. Заявительница сообщила о том, что ее 30-летний супруг накануне утром ушел на катере в море и до настоящего времени не вернулся.
Полицейскими установлено, что двое мужчин вышли в море от пирса в поселке Мысовое Шкотовского района. Около острова Аскольд у катера сломался двигатель. Маломерное судно потеряло управление и было отброшено к скале.
В результате 30-летний мужчина погиб, 28-летний пострадавший с обморожениями стоп госпитализирован в медицинское учреждение. Проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия, сообщает сегодня пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
Автор: Пресс-служба УВД ПК
Теги: флот происшествие
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Так вроде, как запрещена навигация маломерных судов?! Или 30-ти летним все запреты пох?