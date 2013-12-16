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В Приморье маломерное судно выбросило на скалы

16 Декабря 2013, 12:28 | Приморье

В полицию ЗАТО г. Большой Камень обратилась женщина. Заявительница сообщила о том, что ее 30-летний супруг накануне утром ушел на катере в море и до настоящего времени не  вернулся.

Полицейскими установлено, что двое мужчин вышли в море от пирса в поселке Мысовое Шкотовского района. Около острова Аскольд у катера сломался двигатель. Маломерное судно потеряло управление и было отброшено к скале.  

В результате 30-летний мужчина погиб, 28-летний пострадавший с обморожениями стоп госпитализирован в медицинское учреждение. Проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют  обстоятельства происшествия, сообщает сегодня пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: Пресс-служба УВД ПК
Теги: флот  происшествие 



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Комментарии

  • Псевдоним12:56, 16.12.2013#

    Так вроде, как запрещена навигация маломерных судов?! Или 30-ти летним все запреты пох?

  • Псевдоним22:24, 18.12.2013#

    самый умный что ли?сиди там у себя в норке и не высовывайся, со своими тупыми высказываниями, только у таких как ты нет к людям не капли сострадания!

  • киборг13:07, 16.12.2013#

    Браконьеры будут ходить пока лёд не встанет, на открытие-закрытие им пох. зато они и снабжают город свежим продуктом

  • Автоангел08:22, 17.12.2013#

    и свежемороженным мясом !

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