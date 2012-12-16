Депутата Думы Владивостока Дмитрия Сулеева похитили убийцы Оганесяна?

Председатель Комитета по экономической политике Думы Владивостока Дмитрий СУЛЕЕВ в эксклюзивном интервью обозревателю «ЗР» Олегу ЖУНУСОВУ рассказал о том, как его похитили 1 ноября. Есть все основания полагать, что преступление совершили те же люди, что ранее провели мошеннический захват имущества депутата и убили директора крупной транспортной компании «Агат» Игоря ОГАНЕСЯНА.

«Я приехал в квартиру на Эгершельде, в которой прожил много лет и прописан до сих пор. Поднялся на свой 11-й этаж. Как только вышел из лифта на меня набросились несколько человек в масках. Они стали избивать меня. Схватив за куртку повалили на пол. Прижали к груди электрошокер. Я потерял сознание. Очнулся, уже внизу, когда меня выносили из дома. На голову мне была натянута шапка, плотно закрывавшая глаза. Руки скованы наручниками», — вспоминает Дмитрий Сулеев.

В доме строгая вахта, поэтому депутат считал, что в подъезде он в полной безопасности. Однако преступники, видимо, сумели подобрать ключи и открыть дверь пожарного выхода. Через нее, незаметно для консьержа они поднялись на нужный этаж и там поджидали депутата.

Вытащив Дмитрия Сулеева на улицу, они бросили его на пол микроавтобуса и куда-то поехали.

«Похитители, 4-5 человек, использовали, судя по всему две-три машины. Когда меня везли, я слышал как они переговаривались по рации и сообщники докладывали обстановку на дорогах, — вспоминает Дмитрий Сулеев. — Я попытался вскочить на ноги и сбежать. Но ошибся с направлением и вместо двери микроавтобуса стал двигаться в сторону водителя. Попытка не удалась».

Ехали минут 20. Остановились. Ввели в какой-то гаражный бокс. В помещении было холодно.

«Похитители начали избивать меня. Сразу, вечером в субботу, 1 декабря, заставили позвонить водителю и жене и сказать, что я поехал в Хабаровск. Такая поездка на самом деле планировалась, поэтому никто из моих близких не удивился. Похитители, скорее всего, знали, что я регулярно езжу в Хабаровск, — пояснил Дмитрий Сулеев. — Затем они заявили что им нужны деньги и если они их получат, то я буду жить. Они сказали: «Мы знаем, что у тебя в банковских ячейках лежит крупная сумма наличных». Потребовали сказать — сколько. Я честно ответил, что не знаю. Они не поверили и стали избивать».

Однако сколько похитители не избивали депутата, он так и не назвал им точную сумму. В конце концов, они, видимо, поверили.

«Я предложил позвонить сестре, чтобы дать ей указание собрать все деньги из банковских ячеек. Они согласились. Дали мне мой телефон и в воскресенье вечером, 2 декабря, примерно в 21.30 позвонил сестре. Дал ей указание собрать деньги. Но она по моему тону поняла, что со мной что-то не так. Тем более, что одному из похитителей не понравилось как шел разговор, он ударил меня в грудь и я вскрикнул», — рассказывает Дмитрий Сулеев.

Жена депутата тем временем тоже забила тревогу, не получив подтверждения, что супруг прибыл в Хабаровск. Она и сестра в воскресенье, 2 декабря, в 22.30 обратились в полицию и в УФСБ.

Полицейские вначале предложили подождать. Дескать, возможно, депутат просто где-то загулял. Но женщины не сдавались и настояли, чтобы с ними проехали к месту, где в последний раз видели Сулеева. В подъезде дома при осмотре нашли следы крови. Правоохранители взялись за дело.

Сестра тем временем стала собирать выкуп. История попала в СМИ.

«Кто-то приехал в бокс, где меня держали и сказал, что сестра подняла шум. Похитители вложили мне в руки пистолет с глушителем, чтобы на нем остались мои отпечатки пальцев, и сказали, что из него застрелили известного предпринимателя Оганесяна, — рассказывает Дмитрий Сулеев. — Затем они дали мне умыться, посадили перед видеокамерой и заставили оговорить себя, будто это я заказал убийство Оганесяна, а также, будто я давал взятки различным сотрудникам администрации Владивостока».

По окончании видеозаписи с ложными признаниями депутата посадили в автомобиль и перевезли в какой-то другой бокс, где Дмитрий Сулеев, прикованный наручниками к рулю переночевал под охраной одного из похитителей.

«Примерно в 15-16 часов следующего дня я был вынужден вновь позвонить сестре и спросить, сколько денег она смогла собрать. Сестра назвала сумму. Мы выехали из бокса и куда-то поехали. С этого момента мы постоянно находились в движении. Видимо, чтобы полицейские не запеленговали телефон, — полагает Дмитрий Сулеев.

Похитители через депутата предложили план передачи выкупа. Но по настоянию оперативников сестра отказалась действовать по их плану. Они сделали несколько попыток. Но женщина заявила, что пока не увидит брата, никаких денег передавать не будет.

Судя по всему, похитители поняли, что денег по своему плану не получат. А действовать на чужих условиях для них было делом сильно рискованным.

«Они заявили, что отпустят меня, но я должен буду в последующем передать им деньги. Иначе они убьют моих близких и обнародуют видеозаписи с моими лжепризнаниями, — вспоминает Дмитрий Сулеев. — Они вновь куда-то перевезли меня и потребовали, чтобы я не снимал маску, пока не досчитаю до 20. Они пояснили, что иначе им ничего не останется, как убить меня».

Депутат выполнил условия похитителей. Когда он снял маску, то увидел, что находится в каком-то глухом безлюдном месте. Осмотревшись внимательней, он увидел мыс Голдобин и понял, что его высадили на ул. Калинина. Дмитрий Сулеев спустился на автотрассу, где стал просить прохожих одолжить телефон для звонка родным.

«Но у меня было разбито лицо, грязная одежда и телефон мне никто не дал. Видимо, принимали за бомжа. Лишь когда я дошел до церкви, мужчина в машине дал мне свой мобильный телефон», — вспоминает Дмитрий Сулеев.

Он позвонил сестре и сказал, объяснил где находится. Вскоре за ним приехали родственники вместе с оперативниками и отвезли в тысячекоечную больницу, где депутату сделали рентген, УЗИ, провели осмотр. Врачи определили сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей. Предположили, что возможен перелом носа и ребер.

«Мне сказали, что нужно госпитализироваться, но я не рискнул оставаться в больнице», — пояснил Дмитрий Сулеев.

Стоит отметить любопытное совпадение. По информации имеющейся у «ЗР» из правоохранительных органов буквально за два дня до похищения Дмитрия Сулеева по его заявлению было возбуждено уголовное дело о мошенничестве по ч.4 ст. 259 (мошенничество в особо крупном размере). В этом заявлении Дмитрий Сулеев обвинил Владимира ПЕРЕПЕЛИЦУ в мошенническом захвате принадлежащих депутату акций завода «Дальприбор» и фармацевтической компании «Фармтоп».

Сам депутат уверен, что его похитили не только ради выкупа, но и для оказания давления.

Досье: Директор крупной транспортной компании «Огат» Игорь Оганесян, выступивший против рейдерского захвата своей компании, был убит 6 мая 2009 года. Предприниматель выходил из подъезда своего дома, когда убийца выстрелил в него четыре раза в упор из пистолета с глушителем. Кроме Оганесяна на счету банды рейдеров убийство военного прокурора Олега Демина, начальника следственного отделения Дмитрия Ваева с его отцом и еще нескольких человек. Банду в августе 2009 года ликвидировали. 11 ее членов предстали перед судом. Однако лидер группировки Сергей Санжаров сумел скрыться. В уголовное дело ОПС вошло более 30 эпизодов: незаконное завладение (рейдерство) объектами недвижимости, вооруженные нападения, в том числе сопряженные с убийством. Правоохранители изъяли у бандитов 8 единиц огнестрельного оружия, 3 прибора для бесшумной стрельбы, боеприпасы, 7 гранат, более 20 тротиловых шашек. По всей видимости, правоохранительные органы все-таки не всех членов банды задержали и не все оружие изъяли.

Олег ЖУНУСОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.