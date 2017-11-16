В Приморье полицейский сфальсифицировал протоколы допроса

За это сотрудника уволили из органов внутренних дел, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В г. Находке городской суд назначил бывшему следователю Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте штраф в размере 20 тыс. рублей. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 УК РФ, сообщает сайт Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«В суде установлено, что сотрудник полиции сфальсифицировал доказательства (протоколы допросов свидетелей) по уголовному делу, находившемуся у него в производстве. Впоследствии эти документы признаны судом недопустимыми доказательствами», - приводятся слова на сайте ведомства.

Городской суд приняв отсутствия судимости и небольшую тяжесть совершенного преступления, а также признания вины фигурантом дела прекратил уголовное дело и назначил подсудимому штраф.