В Приморье действует 17 природных пожаров

Площадь пожара составляет более 2,4 тыс. гектаров, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщили в МЧС России, по состоянию на 08.00 16 октября в Приморском крае действуют 17 природных пожаров на площади более 2,4 тыс га, из них 8 локализованы на площади более 2,2 тыс. га. За сутки ликвидировали 3 природных пожара на площади 134 га.

«Для тушения природных пожаров привлечено 169 человек и 30 единиц техники. Это спасатели из Приморья, Амурской, Еврейской автономной областей, сотрудники Амурского спасательного центра и ДВРПСО из Хабаровска», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Добавим, что спасатели МЧС ежедневно осуществляют патрулирование местности, инструктажи с населением и оказывают помощь в тушении природных пожаров. В настоящее время на территории Приморья созданы и работают 129 патрульно-маневренных групп.

«Совместными усилиями принимаются все возможные меры по стабилизации обстановки, в том числе по недопущению людей в лесные массивы. Специалистами ведется круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки», - добавили в чрезвычайном ведомстве.