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В Приморье предпринимателя обвиняют в краже 18,5 млн рублей
Администрация г. Находки выделила эти средства на приобретение квартир в долевом строительстве, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
В Находке завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации «Дальневосточный консалтинг», обвиняемого в мошенничестве. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.4 УК РФ и ч. 3 ст. 159 УК РФ, сообщили СКР по Приморскому краю.
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении обвиняемого. Так, по их версии, в 2015 году генеральный директор не выполнил все работы, предусмотренные контрактом с администрацией Находкинского городского округа. Контракт был на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность на условиях участия в долевом строительстве, при этом часть выделенных на эти цели денег в размере свыше 18,5 млн фигурант дела похитил.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
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