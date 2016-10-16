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Российские пограничники в Японском море открыли огонь по северокорейскому судну
Девять членов команды судна были ранены, один из них позднее скончался
Российские пограничники со стрельбой задержали северокорейское рыбопромысловое судно, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на ФСБ России. Девять членов команды судна были ранены, один из них позднее скончался. Ранение получил и один российский пограничник
Российские пограничники применили оружие при задержании в Японском море рыбопромыслового судна, которое шло под флагом Северной Кореи, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы ФСБ России.
Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 15 октября, в 05:20 по местному времени в Японском море в исключительной экономической зоне России. В сообщении сказано, что пограничный сторожевой корабль ПУ ФСБ России по Приморскому краю остановил северокорейское рыбопромысловое судно «Дае Янг 10» для проведения осмотра. На борт судна была высажена осмотровая группа.
При осмотре проверяющие обнаружили незаконно добытые водные биоресурсы. При этом при проведении проверки команда судна вела себя агрессивно по отношению к членам осмотровой группы, отказываясь выполнять их законные требования.
Впоследствии задержанное судно, вопреки требованиям российских пограничников, начало движение по направлению к выходу из экономической зоны России и не реагировало на предупредительные выстрелы сторожевого российского корабля.
«Для недопущения ухода судна-нарушителя с находящимися на нем сотрудниками ФСБ России в зону КНДР была открыта стрельба на поражение по винто-рулевой группе из крупнокалиберного пулемета», — говорится в сообщении. Девять членов экипажа судна были ранены, впоследствии один из них скончался.
Во время стрельбы по винто-рулевой группе члены команды судна-нарушителя попытались наброситься на сотрудников ФСБ России. «В результате противоправных действий команды один из членов осмотровой группы пограничного сторожевого корабля получил ранение головы», — отмечает пресс-служба.
В ФСБ также рассказали, что раненым оказана помощь, команда судна-нарушителя эвакуирована на пограничные корабли.
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