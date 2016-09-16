Выбросивших гуманитарную помощь в Приморье найдут и накажут

В Приморском крае проверят факт выброса гуманитарной помощи, которая была доставлена добровольцами в село Уборка Чугуевского района. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог", об этом заявил вице-губернатор Павел Серебряков.

Администрация Приморского края подключилась к разбирательству случая, произошедшего в селе Уборка, где на свалке оказались несколько пакетов и коробок с гуманитарной помощью, предназначенной для жителей села, пострадавших от наводнения.

Вице-губернатор Павел Серебряков назвал данный случай вопиющим. Он подчеркнул, что сбор гуманитарной помощи пострадавшим – это в первую очередь доверие тех людей, которые откликнулись на призыв о помощи.

«Люди, совершившие такой поступок, хуже мародеров. Мы проведём проверку и публично озвучим её результаты», – заявил Павел Серебряков.

Он также подчеркнул, что подобное никак не могло произойти с гуманитарной помощью, которая поступает через центры социальной защиты населения и департамент здравоохранения, – она адресно доставлялась в пострадавшие районы. Но помимо департамента, гуманитарную помощь по краю стихийно распространяют множество общественных организациях и обычных добровольцев.

«И медикаменты, и изделия медицинского назначения, и вся другая гуманитарная помощь, собранные централизованно, доставляются конкретным адресатам. Система оказания подобной помощи отлажена и медиками, и социальными работниками – от приема до выдачи населению. На каждом этапе – фиксируется что выдано, кому и кем. Я призываю приморцев, желающих помочь, оставлять гуманитарную помощь в пунктах сбора, открытых на базе краевых учреждений соцзащиты», – акцентировал вице-губернатор.