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Выбросивших гуманитарную помощь в Приморье найдут и накажут

16 Сентября 2016, 13:15 | Приморье

В Приморском крае проверят факт выброса гуманитарной помощи, которая была доставлена добровольцами в село Уборка Чугуевского района. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог", об этом заявил вице-губернатор Павел Серебряков.

Администрация Приморского края подключилась к разбирательству случая, произошедшего в селе Уборка, где на свалке оказались несколько пакетов и коробок с гуманитарной помощью, предназначенной для жителей села, пострадавших от наводнения.

Вице-губернатор Павел Серебряков назвал данный случай вопиющим. Он подчеркнул, что сбор гуманитарной помощи пострадавшим – это в первую очередь доверие тех людей, которые откликнулись на призыв о помощи. 

«Люди, совершившие такой поступок, хуже мародеров. Мы проведём проверку и публично озвучим её результаты», – заявил Павел Серебряков.

Он также подчеркнул, что подобное никак не могло произойти с гуманитарной помощью, которая поступает через центры социальной защиты населения и департамент здравоохранения, – она адресно доставлялась в пострадавшие районы. Но помимо департамента, гуманитарную помощь по краю стихийно распространяют множество общественных организациях и обычных добровольцев. 

«И медикаменты, и изделия медицинского назначения, и вся другая гуманитарная помощь, собранные централизованно, доставляются конкретным адресатам. Система оказания подобной помощи отлажена и медиками, и социальными работниками – от приема до выдачи населению. На каждом этапе – фиксируется что выдано, кому и кем. Я призываю приморцев, желающих помочь, оставлять гуманитарную помощь в пунктах сбора, открытых на базе краевых учреждений соцзащиты», – акцентировал вице-губернатор.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Серебряков  наводнение  губернатор  гуманитарная помощь 



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