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В Приморье граждан пыталась пронести в здание суда цепь и диск от бензопилы
В здании Октябрьского районного суда судебными приставами по ОУПДС была задержана гражданка М., пытающаяся пронести в судебное заседание диск от циркулярной пилы (диаметром около 20 см.), а также цепь от бензопилы (длиной около 40 см.). Данные предметы были выявлены при осуществлении пропускного режима.
Жительница Октябрьского района, прибывшая в районный суд, пояснила судебным приставам по ОУПДС, что хочет присутствовать на судебном заседании, участником которого является ее знакомый. На вопрос судебного пристава о том, имеются ли у нее запрещенные к проносу предметы, в частности оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, наркотические и психотропные вещества, а также колющие и режущие предметы, данная гражданка ответила отрицательно. Во время прохождения женщины через рамку стационарного металлоискателя сработал предупреждающий сигнал.
Судебный пристав предложил гражданке предъявить к осмотру личные вещи, находящиеся в сумке. В ходе осмотра в сумке был гражданки обнаружен свёрнутый пакет, в котором находились запрещенные к проносу предметы. На вопрос судебного пристава, с какой целью она прибыла в здание суда с диском и цепью, женщина не ответила.
После того, как судебным приставом по ОУПДС была внесена запись в журнал о выявленном нарушении, гражданка М. была удалена из здания суда, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба УФССП России по Приморскому краю.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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