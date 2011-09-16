В Приморье прекращены поиски Роскоши

В Приморье прекращены поиски тигрицы, сбежавшей из зоологического центра в Спасском районе.

Между тем охотоведы отслеживают местонахождения хищника по сигналу ошейника.

Правда, сейчас сигнал не стабилен. Напомним, взрослая тигрица сбежала из вольера 13 сентября. Жителей района предупредили об опасности. В поисках были задействованы сотрудники специнспекции и учёные-экологи.