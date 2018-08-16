Начались восстановительные работы на участке трассы Артем - Находка

Сотрудники Примавтодора ведут работы по восстановлению проезда на участке трассы Артем – Находка в районе поселка Смоляниново. В настоящий момент здесь работает около 10 единиц техники.

Как сообщили дорожники, сейчас идет отсыпка технологического проема, через который осуществляется сброс воды.

«Уровень воды перестал прибывать только поздно вечером накануне. Сейчас вода спадает, но очень медленно. В настоящий момент ведем отсыпку технологического проема, который сделали, чтобы сбросить воду в реке Лобога. После этого прочистим водопропускные трубы на временном объезде», – отметили в Примавтодоре.

Напомним, аварийная ситуация на трассе Артем –Находка сложилась из-за того, что трубы, проложенные по руслу реки Лобога и проходящие под временным объездом аварийного моста, не справились с потоком воды в результате обильных осадков. В настоящее время движение автотранспорта осуществляется по трассе Шкотово – Партизанск.

Отметим также, что последствия стихии предстоит устранить еще в шести муниципалитетах края. В настоящий момент из-за переливов дороги закрыто движение транспорта в села Кроуновка и Кондратеновка Уссурийского городского округа, Фурманово Лазовского района, Муравейка Анучинского района, Новая Сила в Партизанском районе, Тигровый в Шкотовском районе и Духовское в Пограничном районе.

Газета "Золотой Рог", Владивосток