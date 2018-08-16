В Приморье задержали подозреваемых в сбыте фальшивых купюр

В Приморье сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции задержали подозреваемых в незаконном сбыте поддельных банковских купюр номиналом 5000 рублей.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что трое жителей города Находки - 37-летняя женщина и мужчины в возрасте 37 и 34 лет - изготавливали и сбывали фальшивки на территории Партизанского района и Находки в продуктовых и хозяйственных магазинах.

В ходе обыска квартиры, где проживает один из задержанных, полицейские обнаружили фальшивки с одинаковыми сериями и номерами, фрагменты кальки с изображениями 5000-тысячных купюр, а также иные предметы, необходимые для изготовления фальшивых банкнот.

Экспертизой установлено, что сбываемые купюры имели ряд элементов защиты, выдаваемых за настоящие: водные знаки, перфорация и другие.

Следственным управление УМВД России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 186 УК РФ (Изготовление или сбыт поддельных денег). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

В отношении подозреваемых мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции проверяют причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.

Газета "Золотой Рог"