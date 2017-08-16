Более 440 тыс. рублей приморская компания задолжала своим рабочим

Заработную плату 17 рабочих не видели более двух месяцев, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Находкинский городской суд в ближайшее время рассмотрит дело о невыплате заработной платы работникам строительной компании. Как сообщили в Прокуратуре Приморского края, фигурант не выплачивал свыше двух месяцев заработную плату 17 работникам предприятия. Из-за чего перед ними образовалась задолженность по оплате труда на общую сумму 446 тыс. рублей.

При этом денежные средства в размере, достаточном для погашения задолженности, были потрачены им на иные цели.

В настоящее время уголовное дело направлено в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу. Обвинительное заключение в отношении директора местной строительной компании, предусмотрено ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев.