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В Приморье неисправные градусники стали причиной крупного штрафа
В одной из аптек г. Находки была проведена прокурорская проверка, во время которой выявили нарушения требований законодательства, предъявляемые к хранению лекарственных средств, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
«На момент проверки зафиксирована неисправность гигрометров и термометров, используемых для измерения влажности и температурного режима при хранении лекарств в помещениях и холодильных установках. Кроме этого, установлено хранение в холодильниках лекарственных средств без соблюдения, установленного изготовителем температурного режима и других», - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
По результатам проверки прокурором города в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, нарушение исполнителем, продавцом требований технических регламентов. По решению Арбитражного суда Приморского края на компанию был возложен штраф в размере 50 тыс. рублей.
В настоящее время требования прокурора устранены, а виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
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